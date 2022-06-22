Знаєте, що я король камбеків, – Джошуа спробував налякати Усика перед реваншем

22 червня 2022 , 13:34
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Джерело:

Boxing247

Олександр Усик та Ентоні Джошуа вперше офіційно зустрілись після бою, який відбувся у вересні 2021 року. Британський боксер зробив гучну заяву перед реваншем.

Джошуа: Найкрутіше в тому, що я отримав другий шанс

Британський боксер натякнув, що Олександру Усику буде непросто здобути другу перемогу у реванші. Ентоні Джошуа назвав себе королем камбеків.

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Перед цим майбутній суперник українця пригадав своє складне минуле. Але життя Джошуа на 360 градусів змінив бокс.

"Найкрутіше в тому, що я отримав другий шанс. Коли я був підлітком, то постійно влипав у всякі неприємності, але потім вищі сили послали мені другий шанс – і я прийшов у бокс. Опинившись у залі, я вчепився за цей спорт обома руками і вже не відпускав", – сказав британець.

Якщо ви знайомі зі мною та моєю історією, то знаєте, що я король камбеків. Я можу впасти, але нікому не втримати мене внизу, адже я завжди сповнений духу. Навіть у найважчі часи я знаю, що, зрештою, все буде добре,
– додав Джошуа.

Джошуа прагне реваншу у бою з Усиком

  • 20 серпня відбудеться друге протистояння між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Поєдинок відбудеться у Джедді, Саудівська Аравія.
  • У першому бою українець святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів. Що стало неабиякою несподіванкою.
  • Обидва боксери готують сюрпризи одне для одного, а Ентоні готується до реваншу під керівництвом нового тренера.
  • Завдяки цьому поєдинку Олександр хоче зібрати для України якомога більше коштів.
  • Спершу анонсували, що двобій відбудеться у липні 2022-го, але був перенесений на серпень.
  • Боксери вже дали першу пресконференцію та провели дебютну дуель поглядів.
Зверніть увагу! Favbet зробила прогноз на двобій Усик – Джошуа. Букмекери віддають перемогу Олександру Усику – 1,44. А от звитяга Ентоні Джошуа, який зможе взяти реванш в українця, 2,75. Нічия оцінена у 21.
Автор: Софія Кулай