Знаєте, що я король камбеків, – Джошуа спробував налякати Усика перед реваншем
Джерело:Boxing247
Олександр Усик та Ентоні Джошуа вперше офіційно зустрілись після бою, який відбувся у вересні 2021 року. Британський боксер зробив гучну заяву перед реваншем.
Джошуа: Найкрутіше в тому, що я отримав другий шанс
Британський боксер натякнув, що Олександру Усику буде непросто здобути другу перемогу у реванші. Ентоні Джошуа назвав себе королем камбеків.
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Перед цим майбутній суперник українця пригадав своє складне минуле. Але життя Джошуа на 360 градусів змінив бокс.
"Найкрутіше в тому, що я отримав другий шанс. Коли я був підлітком, то постійно влипав у всякі неприємності, але потім вищі сили послали мені другий шанс – і я прийшов у бокс. Опинившись у залі, я вчепився за цей спорт обома руками і вже не відпускав", – сказав британець.
Якщо ви знайомі зі мною та моєю історією, то знаєте, що я король камбеків. Я можу впасти, але нікому не втримати мене внизу, адже я завжди сповнений духу. Навіть у найважчі часи я знаю, що, зрештою, все буде добре,
– додав Джошуа.
Джошуа прагне реваншу у бою з Усиком
- 20 серпня відбудеться друге протистояння між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Поєдинок відбудеться у Джедді, Саудівська Аравія.
- У першому бою українець святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів. Що стало неабиякою несподіванкою.
- Обидва боксери готують сюрпризи одне для одного, а Ентоні готується до реваншу під керівництвом нового тренера.
- Завдяки цьому поєдинку Олександр хоче зібрати для України якомога більше коштів.
- Спершу анонсували, що двобій відбудеться у липні 2022-го, але був перенесений на серпень.
- Боксери вже дали першу пресконференцію та провели дебютну дуель поглядів.