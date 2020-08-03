У Кривому Розі відновили футбольний клуб "Кривбас", який у 2013 році припинив існування. Раніше розпорядження про відродження команди дав президент Володимир Зеленський, який родом з Кривого Рогу.

Колишній півзахисник "Кривбасу" Тарас Стретович повідомив у Facebook про офіційне перейменування криворізького "Гірника" в "Кривбас".

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"Футбольний клуб "Гірник" вже офіційно перейменовано на "Кривбас". Президентом клубу залишається Костянтин Караманіц. Тренером клубу – Геннадій Приходько. Усі гравці переукладають контракти з перейменованим клубом. Базою клубу залишається СК "Гірник". Домашній стадіон "Шахта Жовтнева", – написав Стретович.

Цю ж інформацію підтверджує і запис в державному реєстрі юридичних осіб. Разом з Костянтином Караманіц співвласником команди є екстренер "Кривбасу" Сергій Мазур.

Зеленський та відродження "Кривбасу"

"Кривбас" грав на професійному рівні в Україні до 2013 року. У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті. У 2000 році команда дійшла до фіналу Кубка України.

У 2013 році клуб позбавили професійного статусу через борги. Після цього клуб виступав на аматорському рівні у Дніпропетровській області.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нової Каховки заявив про відновлення "Кривбасу". Це питання він довірив своєму соратнику ще з "95-го кварталу" Юрію Корявченкову.