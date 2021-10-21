Чи зможе Україна зіграти з Росією у плей-офф відбору на ЧС-2022 – рішення УЄФА

Збірна України попри аж 5 нічийних результатів у відборі на чемпіонат світу зберігає шанси поїхати у Катар. Команда Олександра Петракова за певних обставин може фінішувати першою або другою.

Україна не зіграє проти Росії

Якщо українська збірна посяде друге місце в групі, то пробиватиметься на ЧС-2022 через раунд плей-офф. Команді Петракова доведеться здолати двох суперників – одного у півфіналі, іншого – у фіналі.

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У раунді плей-офф зіграють 12 збірних, які розіграють три путівки у Катар. Одним з потенційних суперників України могла б стати збірна Росії.

Проте виконком УЄФА прийняв рішення, відповідно до якого збірні України та Росії будуть розведені, якщо потраплять у раунд плей-офф. Рішення розвести збірні під час жеребкування підтвердили у ФІФА.

Слід зазначити, що збірна Росії наразі лідирує у групі H та може напряму потрапити на чемпіонат світу 2022 року. Якщо ж росіянам доведеться зіграти у плей-офф, то наші північні сусіди уникнуть зустрічі з Косово.

При необхідності у раунді плей-офф розведуть також Вірменію та Азербайджан, Гібралтар та Іспанію, Косово і Боснію та Герцеговину, Косово і Сербію.