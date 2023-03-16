У США вводять нове правило футболу заради боротьби із затягуванням часу: деталі нововведення

У третій лізі американсько-канадського футболу вирішили провести експеримент із замінами у новому сезоні. Згідно з ним футболісти матимуть обмежений час на те, щоб залишити поле.

У футболі постійно працюють над вдосконаленням правил гри. Одна з останніх революційних змін стосувалась збільшення кількості замін під час матчу – з трьох до п'яти.

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Втім заміни часто є приводом для команди, що перемагає, потягнути час. Тому у Північній Америці вирішили запровадити експеримент із лімітованим часом на проведення рокировки гравців.

Боротьба із затягуванням часу

Правило буде діяти в лізі MLS Next Pro, третьому дивізіоні об'єднаного чемпіонату США та Канади. У цьому турнірі, який почнеться 24 березня, виступатимуть резервні команди MLS.

Суть його полягаэ у тому, що гравець, який залишає поле, матиме лише 10 секунд для цього. Якщо він не встигне у встановлений час, то команді доведеться провести хвилину у меншості. Лише після цього гравцю з лави запасних буде дозволено увійти у гру.

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Інші можливі нові правила щодо замін

Також перед стартом сезону в MLS Next Pro затвердили правило, згідно з якого гравці отримуватимуть трихвилинну паузу, якщо після зіткнення пролежали на газоні більше 15 секунд. Це зроблено для запобігання частим симуляціям.

До слова, на початку цього року Міжнародна ассоціація професійних футболістів (FIFPro) закликала ФІФА прийняти правило про тимчасові заміни. Їх можна було б застосовувати до футболістів, у яких є підозра на струс головного мозку.