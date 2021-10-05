ЗМІ розкрили деталі стану Лучану Лучі після моторошної ДТП

Глава комітету УАФ Лучано Лучі вже майже відновився після аварії. Лучі виконує свої обов'язки у віддаленому режимі, перебуваючи в Італії.

Його приїзд в Україну очікується 19-20 жовтня. Всі учасники резонансного ДТП вже виписалися з лікарні.

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Крім Лучі, повернувся до роботи його помічник Роман Лишень, а ось водій, в результаті аварії пережив інфаркт, зараз проходить відновлення в одному з санаторіїв.

В результаті ДТП 72-річний Лучі, його помічник і водій отримали травми різного ступеня тяжкості.

Аварія за участю Лучано Лучі