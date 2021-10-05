ЗМІ розкрили деталі стану Лучану Лучі після моторошної ДТП
5 жовтня 2021 , 18:31Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Глава комітету УАФ Лучано Лучі вже майже відновився після аварії. Лучі виконує свої обов'язки у віддаленому режимі, перебуваючи в Італії.
Його приїзд в Україну очікується 19-20 жовтня. Всі учасники резонансного ДТП вже виписалися з лікарні.
До слова Йому зробили операцію, – Андріюк про стан Лучано Лучі, який потрапив у ДТП з Трухіним
Крім Лучі, повернувся до роботи його помічник Роман Лишень, а ось водій, в результаті аварії пережив інфаркт, зараз проходить відновлення в одному з санаторіїв.
В результаті ДТП 72-річний Лучі, його помічник і водій отримали травми різного ступеня тяжкості.
Аварія за участю Лучано Лучі
- 23 серпня на Бориспільській трасі в Києві трапилася ДТП. За інформацією ЗМІ, її спричинив "слуга народу" Олександр Трухін. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 6 людей, серед них – керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- Поліція прокоментувала інцидент тільки через тиждень – заявили, що передали матеріали до ДБР, оскільки фігурантом справи є нардеп.
- Висловлюючись про аварію вперше, Трухін заявив, що він не планує нічого приховувати. Згодом він додав, що не був п'яним та боятись йому нічого, адже не вважає себе винним.