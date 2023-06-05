Зі сльозами на очах: легендарний Ібрагімович оголосив про закінчення кар'єри – надемоційні відео

Златан Ібрагімович оголосив про складне, але важливе для себе рішення – він вішає бутси на цвях. Шведський нападник прощається із професійною кар'єрою футболіста.

Златан Ібрагімович попрощався із футбольною кар'єрою після переможного матчу Мілана над Вероною 3:1. Швед оголосив про закінчення кар'єри на переповненому "Сан-Сіро". Сам нападник не брав участь у поєдинку, пише 24 Канал.

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Сповідував тхеквондо на футбольному полі

Пресслужба італійської Серії А опублікувала відео прощальної промови шведського футболіста із уболівальниками "россонері". Ібрагімович не зумів стримати сліз.

Нагадаємо, що 3 жовтня Златану виповниться 42 роки.

Я не можу дихати, але все добре. Так багато спогадів на цьому стадіоні ("Сан-Сіро" – 24 Канал). Ти подарував мені спочатку любов, потім – щастя. Я хочу подякувати своїй сім’ї за терпіння. Я хочу подякувати своїй другій сім’ї: футболістам. Я дякую тренеру, штабу, менеджерам. Нарешті, але від щирого серця я хочу подякувати вам, уболівальникам. Настав час попрощатися з футболом, але не з вами,

– сказав шведський футболіст.

Відео прощальних емоцій Ібрагімовича

Ібрагімович попрощався з фанатами Мілана: дивіться відео

Мілан зробив шведу особливий подарунок на згадку – іменну футболку Златана із підписами усієї команди.

Мілан зробив презент Ібрагімовичу: дивіться відео

Раніше була інформація, що Ібрагімович попрощається із Міланом та продовжить кар'єру в іншому італійському клубі. Однак своїм офіційним рішенням Златан розвіяв усі чутки. Тепер швед може з'явитись біля футбольного поля лише у межах технічної зони для тренерів.

Головне про кар'єру легендарного Ібрагімовича

Розпочинав свою футбольну кар'єру у рідній Швеції, де пограв з різні вікові команди Молде.

У 2001-му році перебрався до нідерландського Аякса, за який виступав роки, а 2004-му перейшов до італійського Ювентуса.

Далі у кар'єрі Златана був період в Інтері та Барселоні.

Влітку 2010-го вперше став футболістом Мілана. Але згодом був відданий в оренду у Барселону, за яку вже виступав.

У липні 2012-го Мілан оформив повноцінний трансфер Ібрагімовича у ПСЖ. У Парижі Ібра пограв 4 роки та перейшов у Манчестер Юнайтед, де провів 2 роки.

У березні 2018-го року переїхав у Лос-Анджелес Гелаксі, а вже у січні 2020-го Ібрагімович знову одягнув футболку Мілана.

За Мілан Ібрагімович провів 163 матчі, у яких Златан відзначився 93 голами та 35 асистами.

За свою кар'єру Ібрагімович 32 рази підіймав різні трофеїв над своєю головою.

Мілан за підсумками 38-ми турів Серії А посів 4-те місце, набравши 70 балів. "Россонері" зайняли місце у груповому раунді Ліги чемпіонів.