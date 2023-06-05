Златан Ібрагімович: голи в стилі карате, слід в історії України та пам'ятник за життя

Він ніколи не ставав переможцем Ліги чемпіонів. І жодного разу не забивав на чемпіонаті світу. Але навіть попри це, Златан Ібрагімович - легендарний футболіст. 4 червня 2023 року він офіційно оголосив про закінчення кар’єри. В 41 рік.

Про Златана Ібрагімовича можна написати чимало. Його футбольна кар’єра (та й життя поза межами футбольного поля) сповнені чималою кількістю перипетій, значна частина з яких спричинена саме вибуховим характером шведського футболіста боснійського походження.

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Тут зібрано декілька таких історій, які можуть показати, яким неоднозначним був Златан Ібрагімович як футболіст.

Встановили пам’ятник за життя

Щоб зрозуміти наскільки великий вплив має Ібрагімович на футбол у Швеції, то варто вказати, що йому встановили пам’ятник ще за життя. І коли він ще виступав. Сталося це 8 жовтня 2019 року на площі між старим і новим стадіонами футбольного клубу Мальме, вихованцем якого і є Ібрагімович.

І цей пам'ятник таки став визначним у місті. Правда не так, як би цього хотілося його авторам, місцевій владі та самому футболісту. Вже у листопаді цього ж року Ібрагімович став співвласником шведського футбольного клубу Хаммарбю зі Стокгольма. Як на це відреагували фанати Мальме, для яких Хаммарбю – один з принципових суперників? Цілком очевидно – пам’ятник піддався нападам вандалів, які декілька разів його пошкодили. Воно його постійно заливали фарбою, наносили різноманітні написи (у тому числі "Юда"). В один з моментів намагалися відрізати ногу. Якщо з ню не вдалося, то ніс та палець пам’ятнику таки відрізали.



Понівечений пам'ятник Ібрагімовичу в Мальме у 2019 році / фото twitter.com/Aftonbladet

Голи у стилі карате

Футбол – не єдине захоплення Ібрагімовича. В дитинстві він займався і карате. І дещо з єдиноборств взяв і до свого футбольного арсеналу. Під час ігор він чимало разів ними користувався. І тут неможливо не відзначити гол, який він забив у такому стилі.

Ібрагімович виступав на чотирьох чемпіонатах Європи. Перший відбувся у 2004 році. І дебют видався на славу. В першому ж матчі він забив у ворота Болгарії (правда з пенальті). А в другому матчі шведи грали проти італійців. І наприкінці зустрічі, коли вони поступалися, Ібрагімович неймовірним чином зумів зрівняти рахунок. У стрибку, перебуваючи спиною до воріт, він п’ятою пробив так, що м’яч влетів під перекладину над суперником. Гра закінчилася внічию 1:1.

Відеоогляд матчу Італія – Швеція на Євро-2004

Та чи не найкращий свій гол у стилі карате Ібрагімович забив у ворота Англії. Сталося це 14 листопада 2012 року в товариському матчі Форвард тоді відкрив рахунок в першому таймі, але ще до перерви англійці відзначилися двічі. Та на 77-й хвилині Ібрагімович зрівняв рахунок, на 84-й хвилині вивів Швецію вперед, а на 90+1 хвилині створив те, що можна назвати футбольним дивом. Це краще побачити.

Відео неймовірного голу Ібрагімовича у ворота Англії

І чи варто дивуватися, що саме цей гол отримав премію ФІФА імені Ференца Пушкаша, який вручається гравцеві, який забив найкрасивіший гол року.

Бив і чужих, і своїх

Правда не завжди прийоми з карате Ібрагімович використовував лише для того, щоб забивати гол. Через свій нестримний характер доволі часто від нього страждали і суперники. А також і партнери по команді.\Ще у 2010 році, під час першого приходу в Мілан, він на тренуванні побився з Огучі Оньєву. Бійка видалася доволі потужною, адже обидва футболісти кремезні й не хотіли поступатися.

У 2011 році від шведа постраждав вже інший партнер по команді Антоніо Кассано. Тоді Мілан здобув чемпіонство (перше за сім років). Після матчу Кассано давав інтерв’ю журналістам. Ібрагімович, який проходив повз, вирішив ногою завдати удар в голову гравцеві. Удар хоч і не був важкий, але здивування у всіх присутніх таки викликав.

Відео удару Ібрагімовича в голову Кассано

В історії збірної України

Ібрагімовичу випало грати й проти збірної України. І він увійшов в історію нашої команди.

Вперше на чемпіонат Європи збірна України потрапила у 2012 році, коли приймала турнір. І збірна Швеції була одним із суперників українців у групі. Якраз саме проти Швеції збірна України й зіграла дебютний матч на чемпіонаті Європи – 11 червня 2012 року в Києві на НСК "Олімпійський".

Відкрив рахунок в цьом матчі саме Ібрагімович. Можливо гол за видовищністю і не вражає (в порівнянні з іншими голами шведа), але історичним він таки став.

Відеоогляд матчу Україна – Швеція на Євро-2012

Правда цей гол не завадив збірній України перемогти – на гол Ібри українці відповіли дублем Шевченка та здобули перемогу.

Повернення Бога

Самовпевненість – це одна з характеристик Ібрагімовича. Він завжди хотів найкращого. І не боявся порівнювати себе з Богом. Навіть свою автобіографію "Адреналін" він починає з опису себе, як бога, але якому притаманне все людське. "Ок, здаюсь. Мені 40. Я – бог, але бог, що старішає. Нарешті я визнаю це. Визнаю – моє тіло вже не те, що раніше".

Після Євро-2016 він оголосив про закінчення кар'єри в збірній Швеції. Але коли був потрібен команді, то на початку 2021 року знову одягнув жовто-синю футболку. "Повернення Бога" – саме так підписав він цей момент. І в першому ж матчі після повернення віддав результативний пас. Так, у стилі карате.

І лише травма завадила йому взяти участь в Євро-2020. І там знову шведам випало грати проти збірної України.

Не менш ефектним було його повернення і до Мілана. Туди він повернувся наприкінці 2019 року як вільний агент. Хоча вже тоді подумував про закінчення кар'єри. Але вирішив кинути собі новий виклик. На той час йому було 38 років. І він пообіцяв, що Мілан з ним стане чемпіоном Італії (востаннє "россонері" перемагали в Серії А ще за попереднього приходу нападника у 2011 році). Так і сталося. Правда не одразу. У 2020 році команда закінчила чемпіонат на шостій позиції. Вже у 2021 році – на другій. А у 2022 році знову стала чемпіоном.

У 2023 році, 4 червня, під час останнього матчу чемпіонату Італії Ібрагімович офіційно оголосив про закінчення кар'єри футболіста. І ось так з ним попрощався стадіон "Сан-Сіро".

Відео прощання з Ібрагімовичем вболівальниками Мілана