Зламаний бордюр став причиною масової аварії під час перегонів NASCAR: відео

В неділю, 15 серпня, перегони серії NASCAR відбулися в Індіанаполісі. З 40 машин, які вийшли на старт, 14 були пошкодженні через один несправний бордюр.

За шість кіл до фінішу остаточно був пошкоджений бордюр між п'ятим та шостим поворотом. Його уламки й призвели до масової аварії.

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Спочатку з траси через це вилетів Мартін Труекс, остаточно доламавши пластиковий бордюр. Вже на наступному колі шматок бордюру відлетів в автомобіль Вільяма Барона, пошкодивши його радіатор. Через це на трасі опинилася технічна рідина. Відтак всі автомобілі позаду почали "вилітати". Це був Джоуі Логано, а за ним і Даніель Суарес, Кайл Буш, Крістофер Белл, Райан Пріс, Джеймс Девісон, Кріс Бушер, Росс Честейн, Кевін Харвік та Джастін Хейлі.

При цьому деякі гонщики таки вирішили продовжити перегони з пошкодженими автомобілями.

Перегони довелося зупинити червоними прапорами. За цей час стюарди намагалися демонтувати залишки бордюру. Але зробити як слід це не вдалося. І знову сталася масова аварія. Цього разу вилетіли Тайлер Реддік, Остін Діллон, Майкл Макдауелл, Коул Кастер та все той же Мартін Труекс.

Таким чином в одному повороті за два кола було пошкоджено як мінімум 14 автомобілів.

Відео масової аварії на NASCAR