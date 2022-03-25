Зірковий воротар ПСЖ розмістив у себе вдома 30 українських біженців
25 березня 2022 , 13:13Читать новость на русском
Джерело:Sport.es
Воротар паризького ПСЖ Кейлор Навас не залишився осторонь війни в Україні. Костаринець надав у себе в будинку житло 30 нашим співвітчизникам.
Не залишився осторонь
За інформацією джерела, для цього футболіст організував 30 спальних місць у своєму домашньому кінотеатрі.
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Зазначається, що дружина Наваса готує для біженців і разом із ними молиться за мир в Україні.
- Цього сезону за ПСЖ Навас провів 22 матчі, пропустив 21 гол і вісім разів залишав свої ворота в недоторканності.