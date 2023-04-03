Віддубасив би Путіна по тулубу та голові: зірка UFC пригрозив російському диктатору
Джерело:Sportskeeda
Колишній претендент на титул чемпіона UFC Колбі Ковінгтон планує по завершенню спортивної кар'єри зайнятися політикою. На цій ниві відомий боєць має далекоглядні плани.
35-річний боєць MMA Колбі Ковінгтон розповів про свої плани зайнятися політикою та громадською діяльністю після завершення спортивної кар'єри. Колишній претендент на титул UFC у напівсередній вазі зробив кілька гучних заяв, одну з яких на адресу кривавого диктатора Росії Владіміра Путіна.
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Всупереч думки Трампа
Під час одного з інтерв'ю журналісти поцікавилися думкою Колбі стосовно очільника Кремля. Відповідь відомого бійця перевершила всі сподівання. Ковінгтон пообіцяв за першою нагоди відлупцювати російського диктатора.
Я б бив йому по тулубу та голові. Дубасив би до тих пір, поки це було б можливо. Мені не подобається все це комуністичне лайно в США. Люблю свою свободу,
– заявив Ковінгтон.
Цікаво, що Колбі є прихильником Республіканської партії та мав близькі зв'язки з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Проте погляди Ковінгтона і Трампа стосовно російського агресора є діаметрально протилежними.
Хто такий Колбі Ковінгтон
- Американський боєць виступає на професійному рівні з 2012 року.
- Володів титулом тимчасового чемпіона UFC у середній вазі.
- 5 березня 2022 року на UFC 272 Колбі зустрівся зі своїм колишнім другом, а нині ворогом Хорхе Масвідалем.
- Ковінгтон здобув переміг суперника у всіх п'яти раундах.
- 22 березня Масвідаль підстеріг Ковінгтона біля ресторану і завдав два удари по обличчю, вибивши зуб Колбі. Зараз Масвідалю загрожує позбавлення волі терміном до 15 років за напад на Ковінгтона.
- Всього на професійній арені "Хаос" провів 20 боїв, у яких здобув 17 перемог.