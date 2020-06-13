Зірка ліги НБА Кайрі Ірвінг із "Бруклін Нетс" з усіх сил намагається зірвати відновлення сезону. Баскетболіст не хоче бути пов'язаним з систематичним расизмом та іншими проблемами.

Серед причин відмови дограти сезон є конфлікт Ірвінга із ЛеБроном Джеймсом, який в складі "Лейкерс" має хороші шанси завоювати титул, пише Clutch Points.

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Принципова позиція зірки

Баскетболіст вважає, що під час протестів на тлі вбивства поліцейським беззбройного афроамериканця Джорджа Флойда асоціації варто розглянути варіант дострокового завершення сезону.

При цьому Кайрі стверджує, що прийме позицію гравців, якщо вони захочуть дограти сезон.

Я не схвалюю поїздку в Орландо. У місті систематичний расизм і всяка інша нісенітниця. Із цією місцевістю відбуваються дивні речі,

– заявив Ірвінг.

Ірвінг очолив конференцію, в якій брали участь близько 80 баскетболістів, включаючи Кевіна Дюранта, Кріса Пола, Рассела Уестбрука і баскетболісток WNBA. В ході зборів він закликав гравців не брати участь в матчах чемпіонату в Орландо.

Додамо, що таку позицію Ірвінга не підтримує низка баскетболістів, які зберігають хороші шанси на успіх в плей-офф.

При цьому для Кайрі сезон вже завершений. У березні він переніс операцію на плечі і не зіграє в Орландо в будь-якому випадку.

НБА дограє сезон в Орландо, де розташований парк Disney World. Матчі чемпіонату імовірно відновляться 31 липня.

Хто такий Кайрі Ірвінг: головне

За час перебування в НБА Кайрі тричі брав участь у матчі всіх зірок НБА, де в 2014 році здобув титул найціннішого гравця.

Також входив у третю збірну всіх зірок.

На міжнародному рівні Ірвінг виступає за баскетбольну збірну США, у складі якої став чемпіоном світу і був визнаний найціннішим гравцем чемпіонату світу 2014 року.

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