Зірка Ліверпуля зіткнувся головою з голкіпером: гравець у лікарні після жахливого епізоду

Сенегал 25 січня боровся за путівку в 1/4 фіналу Кубка Африки. Господарям вдалось обіграти Кабо-Верде, але втратили лідера.

Мане у лікарні

Садіо Мане – головна зірка сенегальської збірної, що він довів у матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй. Щоправда, футболіст потрапив у жахливий епізод під час поєдинку.

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На початку другого тайму півзахисник Ліверпуля зіткнувся головою з голкіпером суперника. Після чого головний арбітр вилучив воротаря з поля, а вже через дев'ять хвилин Мане розмочив нулі на табло.

Однак Садіо так і не зміг провести повний матч. На 70-й хвилині лідер Сенегалу був замінений та відправився у лікарню. На щастя, Мане після зіткнення не постраждав.

Звернувся до фанатів

. Матч завершився перемогою Сенегалу 2:0. Кабо-Верде завершувало поєдинок лише з 9 гравцями через два вилучення. В 1/4 фіналу Сенегал зіграє проти переможця зустрічі Малі – Екваторіальна Гвінея.

Футболіст заспокоїв своїх фанатів світлиною з медичного закладу у компанії воротаря Кабо-Верде. Вінгер коротко підписав фото у сторіс.

Сенегал проти Кабо-Верде – на полі та у лікарні. Зі мною все добре, дякую усіх за підтримку,

– йдеться у сторіс.