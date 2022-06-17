Зірка Ліверпуля Мане зіграв у футбол в рідному Сенегалі: замість поля було в'язке болото

Садіо Мане – один із тих топових футболістів, які не зловили зірочку у своїй успішній кар'єрі. Лідер Ліверпуля, який незабаром змінить англійську Прем'єр-лігу, приїхав у рідний Сенегал.

Зіграв у футбол із друзями дитинства

Один із найкращих вінгерів світу відвідав рідне містечко Бамбалі, що у Сенегалі. Садіо Мане без усілякої зірковості приєднався зіграти футбол із друзями.

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На своїй сторінці в інстаграмі футболіст зворушливо написав: "Повернувся туди, де все починалось". Гравець Ліверпуля зіграв під проливним дощем, а замість якісного трав'яного газону під ногами місив в'язке болото.

На фото видно, у яких жахливих умовах бігають у футбол місцеві. Це навіть складно назвали полем. Але Садіо не з тих, кого лякають такі умови.



Мане відвідав рідний Сенегал / Фото з інстаграму футболіста

Мане став прикладом, як не розгубити простоту в успішному житті

Мане максимально близький до народу та не забуває піклуватись про своє рідне містечко. 30-рінчи лівий вінгер англійського клубу за власні кошти будує там навчальний заклад для школярів та взявся за будівництво лікарні, яка буде надавати місцевим якісне медичне обслуговування.

Також Мане хоче показати землякам, що таке грати у футбол на класному футбольному полі. Садіо хоче постелити у містечку якісний трав'яний газон, щоб наступного разу вже у звичних умовах провести з друзями дитинства футбольний матч.

Садіо є одним із найбільш талановитих гравців Ліверпуля, який за свою роботу на полі отримує шалені кошти. Але навіть гроші не забрали простоту у Мане. Гравець "мерсисайдців" свого часу потрапив в об'єктиви камер із розбитим телефоном.

Футболіст зазначав, що його дорогі речі не принесуть світу нічого хорошого. Натомість гравець зайнявся будівництвом стадіонів, шкіл та виділяє по кошти щомісяця бідним сім'ям у рідному Сенегалі.

До слова. Мане дуже близький, щоб змінити Ліверпуль на Баварію. Про свій відхід із клубу Садіо вже начебто повідомив тренерський штаб та команду. В англійському клубі сенегалець виступає із 2016 року, а його угода з "мерсисайдцями" розрахована до кінця червня 2023-го.