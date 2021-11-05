Зінченко зі всієї дурі зарядив м'ячем у голову зірці Манчестер Сіті: момент потрапив на відео

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі розгромив Брюгге (4:1). На передматчевому тренуванні стався кумедний інцидент.

Українець Олександр Зінченко з усієї сили вибив м'яч в поле і випадково влучив у голову Рахіма Стерлінга. Момент потрапив на камеру фаната з трибун.

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"Вибач, брате. Сподіваюся, з твоєю шиєю все гаразд", – написав Зінченко в інстаграмі. Обидва розпочинали матч проти Брюгге в запасі, але вийшли на поле в другому таймі. Стерлінг навіть встиг забити гол.

Манчестер Сіті – Брюгге: як пройшов матч

У першому таймі команди обмінялися голами: Філ Фоден вивів "містян" уперед на 15-й хвилині, але вже через дві хвилини автогол Джона Стоунза допоміг бельгійцям вирівняти ситуацію.

У другій половині зустрічі підопічні Пепа Гвардіоли чудово впоралися з поставленим завданням і влаштували супернику розгром. Спочатку на 54-й хвилині забив Ріяд Марез.

На 72-й хвилині Рахім Стерлінг зміцнив перевагу "небесно-блакитних".

А в компенсований час Габріел Жезус поставив крапку в протистоянні.

Після чотирьох турів "Сіті" очолює квартет з 9 балами. У парижан 8 очок і друга сходинка. Брюгге (4) – на третьому місці. "Бики" йдуть останніми з одним набраним пунктом.

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