Зінченко записав на свій рахунок асист в матчі АПЛ: відео результативної дії

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко відзначився результативною передачею в матчі 34-го туру АПЛ проти Уотфорду. Українець записав на свій рахунок асист в матчі чемпіонату Англії.

Чотири хвилини на асист

На 4-й хвилині Зінченко з меж штрафного майданчика зліва зробив простріл на лінію воротарського, де передачу замкнув Габріел Жезус, повідомляє 24 канал.

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Відео результативної дії

Це 10-а результативна передача футболіста в 121 матчі за англійський клуб. Також на його рахунку 2 голи.

Кар'єра Зінченка у МанСіті