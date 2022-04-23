Зінченко записав на свій рахунок асист в матчі АПЛ: відео результативної дії

23 квітня 2022 , 17:38
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Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко відзначився результативною передачею в матчі 34-го туру АПЛ проти Уотфорду. Українець записав на свій рахунок асист в матчі чемпіонату Англії.

Чотири хвилини на асист

На 4-й хвилині Зінченко з меж штрафного майданчика зліва зробив простріл на лінію воротарського, де передачу замкнув Габріел Жезус, повідомляє 24 канал.

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Відео результативної дії

Це 10-а результативна передача футболіста в 121 матчі за англійський клуб. Також на його рахунку 2 голи.

Кар'єра Зінченка у МанСіті

  • 30 червня 2017 року Олександр Зінченко підписав контракт із "містянами".
  • За весь час так і не став стабільним гравцем основи.
  • Угода з англійським клубом розрахована до кінця червня 2024 року.
  • Це 21-й матч українця у складі Манчестер Сіті у поточному сезоні та вже третій асист у цьогорічній кампанії.
Автор: Дарина Жданович