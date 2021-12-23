Зінченко та Ярмоленко впали в ціні на Transfermarkt

Transfermarkt оновило ціни на гравців, які виступають в АПЛ. Вартість обох українців в чемпіонаті Англії впала.

В Англійській прем'єр-лізі виступають лише двоє українців – Олександр Зінченко в Манчестер Сіті та Андрій Ярмоленко у Вест Хемі. Після оновлення цін на гравців АПЛ 23 грудня, обоє втратили у вартості.

Зінченко тепер оцінюється у 25 мільйонів євро. Він втратив у вартості 3 мільйони євро. А найбільше оцінювався в 30 мільйонів євро наприкінці 2019 року.

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Щодо Ярмоленка, то його вартість на Transfermarkt становить 3,5 мільйони євро. Це на 500 тисяч євро менше, аніж при попередній оцінці. Ярмоленко за свою кар'єру двічі досягав "цінника" у 25 мільйонів євро – у грудні 2015 року, коли ще виступав за Динамо, та в жовтні 2017 року, коли був гравцем німецької Боруссії (Дортмунд).

Найдорожчим гравцем збірної України залишається Руслан Маліновський – 30 мільйонів євро. Зінченко в цьому списку ділить друге та третє місце з вінгером Віктором Циганковим.

Щодо АПЛ, то найдорожчим гравцем залишився Гаррі Кейн, якого оцінили в 100 мільйонів євро. Хоча ще нещодавно він "коштував" 120 мільйонів євро.