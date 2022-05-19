Зінченко взяв участь у презентації нової форми МанСіті: яскраве відео

Манчестер Сіті презентував новий комплект форми, у якому виступатиме у наступному сезоні-2022/2023. Участь у подій взяв українець Олександр Зінченко.

Нова форма для перемог

Англійський гранд не відійшов від традиційних голубих кольорів. Нова форма виконана у стилі ретро, а на комірці та рукавах є червоно-білі смуги.

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Презентація нової форми не минула без українського сліду. Участь у подій взяв український легіонер "містян" Олександр Зінченко. Лівий захисник став одним із перших, хто приміряв новий комплект.

Також презентували форму Ріяд Марез, Філ Фоден, Едерсон, Емерік Ляпорт, Бернарду Сілва, Джек Гріліш, футболістки жіночої команди та навіть головний наставник Сіті Пеп Гвардіола.

Технічним спонсором форми став відомий бренд Puma, логотип якого набитий по центру футболки.



Нова форма МанСіті / Фото з сайту англійського клубу

Відео презентації форми

Ситуація у боротьбі за чемпіонство АПЛ

У старій формі МанСіті проведе ще один поєдинок в АПЛ. Підопічні Гвардіоли ще не гарантували собі чемпіонство в Англії, боротьба за яке продовжується до останнього туру. на "золото" АПЛ претендують одразу два клуби – МанСіті та Ліверпуль. Між командами різниця в одне очко на користь "містян".

Інтриги додали результати двох претендентів у попередньому турі. Нинішній лідер турнірної таблиці врятувався від поразки від Вест Хема. Сіті відігралось з 2:0 та довів рахунок до мирової 2:2. "Містянам" не вдалось збільшити перевагу за очками над прямим суперником Ліверпулем. Натомість підопічні Юргена Клоппа на виїзді переграли Саутгемптон із рахунком 1:2.

В останньому 38-му турі клуб Зінченка зіграє вдома проти Астон Вілли (22 травня).

Кар'єра Зінченка в МанСіті