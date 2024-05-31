Новий тренер особисто зацікавлений у трансфері: Зінченко влітку може змінити клубну прописку

Сезон-2023/2024 став не найуспішнішим для українського футболіста Олександра Зінченка. Він втратив місце в основному складі Арсенала й отримував чималу критику за свої виступи.

Через це він може залишити лондонський клуб улітку. На нього претендує європейський топклуб, який напередодні змінив головного тренера.

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Ексодноклубники можуть возз'єднатися

Вже тривалий час за Олександром Зінченком слідкує мюнхенська Баварія. Проте вона звільнила Томаса Тухеля, що могло змінити плани німецького гранда.

За інформацією видання, цього не сталося. Бронзовий призер Бундесліги не відмовився від ідеї переходу Зінченка й очікується, що він може стати першим трансфером в еру нового наставника Баварії Венсана Компані.

Повідомляється, що бельгієць особисто зацікавлений у переході українського футболіста, з яким 3 роки грав разом у Манчестер Сіті. Йому імпонує стиль Олександра Зінченка й він бачить заміну Альфонсо Девісу, який, ймовірно, залишить команду та перейде в Реал. саме в колишньому одноклубнику.

. Альтернативним варіантом "ротен" розглядають Тео Ернандеса з Мілана, але він коштуватиме набагато дорожче, тому першим вибором вважається саме Олександр Зінченко. Трансферна вартість гравця Арсенала оцінюється в 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні український фулбек провів 35 матчів за "канонірів", у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі. Його чинна угода з Арсеналом закінчується 30 червня 2026 року.