Зінченко потрапив під приціл Арсенала

Олександр Зінченко потрапив в око скаутів лондонського Арсенала. "Каноніри" включили кандидатуру українця у розширений список претендентів на трансфер.

У шорт-листі "канонірів"

Лівий захисник Манчестер Сіті може змінити прописку, але наразі ще рано говорити про трансфер українця в Арсенал. Лондонський клуб лише стежить за виступами українця, який незабаром буде допомагати збірній України пробитись на чемпіонат світу-2022 у Катар.

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Головний тренер команди Мікель Артета хоче підсилити позицію лівого оборонця, тому включив у шорт-лист трансферів Олександра Зінченка. Саме у складі "містян" українець здобув досвід виступів на цій позиції.

Іспанський наставник незадоволений грою Нуну Тавареша у захисті, тому "канонірам" потрібно якісно підсилити саме цю позицію на фланзі.

Відзначимо, що Арсенал із 63 очками посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ. "Каноніри" поступаються лідеру ліги Манчестер Сіті аж 20 пунктами.

За чотири матчі до закінчення сезону лондонський клуб йде у зоні групового раунду Ліги чемпіонів. Команда Артети продовжує боротись із Челсі за бронзові нагороди елітного чемпіонату.

Арсеналу доволі складно буде оформити перехід Зінченка, якому цілковито довіряє головний керманич Сіті Пеп Гвардіола. Іспанець постійно хвалить віддану гру українця на футбольному полі. Хоча доволі нечасто довіряє Олександру місце у стартовому складі "містян".

Як Зінченко виступає у нинішньому сезоні