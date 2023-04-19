Зібравши чотири топові збірні: Зінченку знайшлося місце серед легенд АПЛ

Олександр Зінченко потрапив до однієї з чотирьох збірних АПЛ. Проте команда Олександра програлу битву симпатій вболівальників ліги.

Виступи українського універсального футболіста відзначили тим, що він потрапив до переліку легендарних футболістів Англійської Прем'єр-ліги. Зінченко склав компанію Суаресу, Джерарду та іншим.

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Авторитетність зашкалює

Один з іменитих користувачів твітера вирішив зацікавити футбольних вболівальників та зробити опитування. Він вирішив скласти чотири збірні Англійської Прем'єр-ліги, які сформувалися з нинішніх зірок Англії та колишніх легендарних футболістів. Також кожній з команд підібрали іменитого тренера, серед яких: Хочеп Гварідола, Арсен Венгер, Юрген Клопп (в команду до якого і потрапив Зінченко) та Алекс Фергюсон.

Користувач влаштував опитування: "яка з команд зможе виграти лігу?", зазначивши, що кожен з внесених до збірних гравців перебуває у своїй найкращій формі. Олександр Зінченко зміг потрапити в одну з легендарних команд, "зігравши пліч-о-пліч" разом з Гаретом Бейлом, Стівеном Джерардом та іншими легендами АПЛ. Проте фанати повірили найменше у тріумф команди українця.

Перша команда

Петр Чех – Гарі Невілл, Джон Стоунз, Яп Стам, Ешлі Коул – Пол Скоулз, Нголо Канте, Сеск Фабрегас – Ріяд Марез, Ерлінг Холанд, Тьєррі Анрі. Тренер – Хосеп Гвардіола.

Команда Гварідоли / твітер Visual Game

Друга команда

Аллісон – Кайл Вокер, Ріо Фердінанд, Венсан Компані, Енді Робертсон – Френк Лемпард, Родрі, Яя Туре – Мохамед Салах, Робін ван Персі, Еден Азар. Тренер – Арсен Венгер.

Команда Венгера / твітер Visual Game

Третя команда (колектив Олександра Зінченка)

Давід Де Хеа – Браніслав Івановіч, Неманья Відіч, Джон Террі, Олександр Зінченко – Стівен Джеррард, Клод Макелеле, Давід Сілва – Гарет Бейл, Луїс Суарес, Садьйо Мане. Тренер – Юрген Клопп.

Команда Клоппа / твітер Visual Game

Четверта команда

Едерсон – Трент Александер-Арнольд, Тоні Адамс, Вірджил ван Дейк, Патріс Евра – Кевін де Брюйне, Патрік Вієйра, Майкл Ессьєн – Кріштіану Роналду, Дідьє Дрогба, Алексіс Санчес. Тренер – Алекс Фергюсон.

Команда Фергюсона / твітер Visual Game

Публікація стала досить популярною, оскільки зібрала 1,2 мільйона охоплення. У голосуванні взяли участь понад 32 тисячі людей. Перемогла команда Фергі (29,2%). Гвардіола та Венгер борються за друге місце, які зібрали по 26,9% та 26,3% голосів відповідно, а на перемогу колектива Клоппа та Зінченка повірило найменше людей – 17,6%.