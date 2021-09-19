Зінченко отримав травму після матчу МанСіті у Лізі чемпіонів

Манчестер Сіті 18 вересня зіграв проти Саутгемптона в АПЛ. Українець Олександр Зінченко був поза заявкою "містян" на гру.

Проблеми в українця

Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола не зміг розраховувати на Олександра Зінченка у грі АПЛ. Футболіст отримав травму у матчі Ліги чемпіонів.

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Ні характер пошкодження, ні терміни відновлення клуб поки що не повідомляє. Нагадаємо, що 15 вересня МанСіті вдома зіграв проти Лейпцига (6:3) у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Зінченко вперше у новому сезоні вийшов у стартовому складі та відіграв увесь поєдинок.

Наразі невідомо, чи відновить українець до наступного матчу Сіті. "Містяни" 21 вересня зіграють у третьому колі Кубка Англії проти Уіка Уондерерса. Відзначимо, що МанСіті без українця на власному полі не зміг обіграти Саутгемптон (0:0).