Зінченко офіційно пропустить матчі збірної України у жовтні

Олександр Петраков не зможе розраховувати на Олександра Зінченка у жовтневих матчах відбору чемпіонату світу-2022. Футболіст отримав травму.

Кадрова втрата української збірної

Олександр Зінченко пропустить певний період поза футбольним полем. Лівий захисник Манчестер Сіті отримав травму та був виключений із заявки збірної України.

Читайте також Манчестер Сіті без Зінченка полетів на матч з ПСЖ

Лікарі англійського клубу діагностували надрив литкового м’яза в українця. Це пошкодження завадить Зінченку допомогти "синьо-жовтим" у жовтневих поєдинках.

Травму футболіст отримав у першому матчі групи Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Гравець вже пропустив три матчі МанСіті в Англії.

Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим вже змінив ротації у складі. Із резервного списку в основний був переведений центральний півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок. Для нього це дебютний виклик у збірну України.

24-річний футболіст пропустить два поєдинки відбору – проти Фінляндії (9 жовтня) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня). Матч із боснійцями відбудеться у Львові.

4 жовтня гравці розпочнуть тренувальний збір у розташуванні національної команди. Відзначимо, що у резервному списку Петракова ще є шість футболістів: Лунін, Бондар, Конопля, Михайліченко, Кочергін та Калітвінцев.