МанСіті повісив шалений цінник на трансфер Зінченка: Арсенал вже готує пропозицію

Дороги Манчестер Сіті та Олександра Зінченка може розійтись. "Містяни" готові продати українського захисника та вже навіть встановили вартість трансферу.

МанСіті готовий відпустити українця

Чемпіон АПЛ розгляне пропозицію інших клубів, якщо вони зроблять пропозицію у 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Саме у таку суму "містяни" оцінили перехід Олександр Зінченка.

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Лідером збірної України начебто цікавиться цілий ряд англійських клубів, серед яких є такі гранди, як Челсі та Арсенал.

Якщо трансфер у будь-який із цих клубів вдасться, то на місце українського лівого захисника МанСіті спробує підписати Марка Кукурелью з Брайтона.

Зінченко може одягнути червону футболку Арсенала

Видання Sky Sports вже повідомляє, що Арсенал готує першу пропозицію для МанСіті по Зінченку. Лондонський клуб хоче підсилити позицію лівого захисника. Хоча до цього повідомлялось, що лондонці готові перевести українця на традиційну позицію у центр поля.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета добре знайомий із можливостями Олександра ще за спільною роботою у складі "містян".

Зінченко разом із Сіті вже розпочав підготовку до наступного сезону.

У минулому сезоні українець відіграв за "містян" 28 матчів, у яких відзначився 5 асистами та 2 жовтими картками.

У сезоні-2021/2022 вчетверте став чемпіоном АПЛ.