Зінченко міг опинитись у Арсеналі: Венгер гарантував місце у складі

17-річний Олександр Зінченко міг опинитись у лондонському Арсеналі. Легендарний тренер "канонірів" Арсен Венгер розгледів талант футболіста.

Зацікавленість із Лондона

Відомий агент Шандор Варга розповів про те, як у свої 17 років Олександр Зінченко міг стати гравцем лондонського Арсенала. Сам Арсен Венгер був зацікавлений у трансфері юного таланта Шахтаря.

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За словами агента, подзвонив Венгер і запитав: "Шандор, що ти знаєш про футболіста Зінченка?". Шандор лаконічно відповів, що не розуміє про кого йде мова. Тоді легендарний наставник "канонірів" з подивом запитав, що Шандор робить у футболі, якщо не знає, хто такий Зінченко.

Венгер очолював Арсенал протягом 1996/2018 років. За цей час лондонський клуб зіграв під керівництвом француза 1223 матчі. Після чого спеціаліст отримав роботу у ФІФА, де працює директором із розвитку.

Цікаво, що французький тренер настільки був зацікавлений придбанням українця, що гарантував би Олександру місце у першій команді вже через два тижні після трансферу.

Шандор, ну який ти агент? Ти в футболі працюєш чи де? Я тут стою на базі і бачу, як в матчі Ліги чемпіонів U-19 нас "возить" Шахтар, а за них бігає 17-річний хлопчина. Скажи, що через два тижні він буде у мене грати в першій команді,

– розповів агент.

Вояж у Росію

У Варги навіть збереглась ця переписка з фахівцем. Агент не розуміє, чому оточення українського футболіста відправило тоді його у чемпіонат Росії: "На жаль, тоді його оточення чомусь відправило його в Росію – у Спартак, ЦСКА, ще кудись, а закінчилося все Уфою".