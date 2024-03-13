Гравці збірної України продовжують боротьбу за трофей: хто вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 13 березня, відбулись останні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/2024. В останній вагон застрибнули...

Перші ключові поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбулись ще 5-6 березня. Зайвих проблем лише не відчули два клуби Баварія та Манчестер Сіті, які впевнено переграли у матчах-відповідях Лаціо та Копенгаген – 3:0 та 3:1 відповідно.

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Лунін та Зінченко претендують на трофей

До Баварії та МанСіті у чвертьфінал найпрестижнішого єврокубкового турніру вийшли мадридський Реал та паризький ПСЖ. "Королівський клуб" вдома розписав нічию із РБ Лейпциг 1:1. На жаль, Андрій Лунін не відіграв той матч на нуль, але команда Карло Анчелотті завдяки перемозі у першій зустрічі 0:1 вийшла у наступний раунд Ліги чемпіонів.

Щодо ПСЖ, то парижани за підсумками двох поєдинків впорались із Реал Сосьєдадом – 1:4 (результат двох матчів).

Ще два інші учасники 1/4 фіналу ЛЧ-2023/2024 визначились 12 березня. Ними стали лондонський Арсенал, який вибив із турніру Порту лише за підсумками серії пенальті. Олександр Зінченко приєднався до свого земляка Луніна у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Шостим учасником наступної стадії стала Барселона, яка після нічиєю 1:1 у першому матчі вдома переграла Наполі 3:1.

Хто вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Реал

Манчестер Сіті

Арсенал

Баварія

ПСЖ

Барселона

Атлетіко / Інтер

Боруссія Дортмунд / ПСВ

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 15 березня у швейцарському Ньоні. Початок о 13:00 (за київським часом). Під час жеребкування будуть визначені не лише чвертьфінальні пари, а й сітка майбутніх півфіналів турніру.