Зимову Універсіаду 2021 скасували за два тижні до її відкриття: на заваді став штам Омікрон

11 грудня у швейцарському Люцерні мала стартувати зимова Універсіада 2021. Однак менше, аніж за два тижні до старту стало відомо, що її не буде.

Коронавірус на заваді

У понеділок, 29 листопада, організатори оголосили, що зимова Універсіада 2021 не відбудеться. При цьому невідомо, чи спортивне дійство загалом відбудеться, адже нової дати теж немає.

Причиною для скасування став новим штам коронавірусу Омікрон.

Читайте також Омікрон має потенціал стати небезпечнішим за Дельту, – лікар про новий штам COVID-19

"Нещодавно відкритий варіант вірусу Омікрон був класифікований ВООЗ як небезпечний. Щоб запобігти поширенню нового варіанту у Швейцарії та придушити його, Федеральний уряд Швейцарії, серед інших заходів, запровадив обмеження на вхідні поїздки для низки країн, які тепер поміщені в карантинний список. Через ці офіційні обмеження зимова Універсіада в Люцерні 2021 більше не може проводитися. В першу чергу ці заходи вплинуть на делегації, які беруть участь у зимовій Універсіаді", – йдеться в заяві організаторів.

Для прикладу, подорожуючі з Австралії, Бельгії, Данії, Великобританії, Нідерландів, Гонконгу, Ізраїля та Чехії повинні відбути 10-денний карантин у Швейцарії. Це значно ускладнює організацію процесу як для офіційних делегацій (спортсменів та тренерів), так і решти персоналу (судді, журналісти, транслятори).

Універсіада у Швейцарії мала б відбутись у шести кантонах і на восьми спортивних об'єктах з 11 до 21 грудня. Спортсмени з понад 50 країн світу мали змагатися в десяти видах спорту, а саме – біатлоні, кьорлінгу, фігурному катанні, гірськолижному спорті, лижних гонках, фристайлі, хокеї, сноубордингу, шорт-треку та спортивному орієнтуванні на лижах.

Хто мав виступити від України

Українська збірна з біатлону мала виступити наступним складом:

Жінки: Анна Кривонос, Христина Дмитренко, Юлія Городна, Анастасія Рассказова, Любов Кип'яченкова, Лілія Стеблина, Ганна Скрипко.

Чоловіки: Тарас Лесюк, Руслан Бригадир, Андрій Орлик, Віталій Труш, Степан Кінаш, Олександр Пономаренко, Сергій Телень, Роман Боровик.

Підготовку до змагань команда проводила в австрійському Обертілліаху під керівництвом Валерія Лєснікова.