Мудрик став частиною божевільного марнотратства Челсі: підсумки зимового трансферного вікна-2023

Англійські клуби окупували трансферний ринок, підписавши найдорожчих футболістів. Особняком стоять підопічні Грема Поттера, які лише за січень витратили на нових гравців більше 350 мільйонів євро

Домінація АПЛ

В ніч з 31 січня на 1 лютого в європейських топ-лігах зачинилось трансферне вікно. Протягом нього низка українських футболістів змінили клуби – Маліновський, Мудрик, Циганков, Соболь, Забарний тощо.

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Протягом січня європейські клуби витратили більше 900 мільйонів євро на закупівлі, пише 24 канал. Особливо варто виділити Челсі, який віддав 40% від цієї суми – аж 363 мільйони. Інші команди не дотягнули навіть до позначки у 70 мільйонів євро.

Окрім українця Мудрика, лондонці підписали ще сімох футболістів. Цікаво, що у ТОП-10 серед клубів з найбільшими витратами дев'ять представляють АПЛ. Десятою ж є французький Марсель, куди перебрався Руслан Маліновський.

МІСЦЕ КЛУБ СУМА ГРАВЦІ 1 Челсі 363,6 мільйона євро Енцо Фернадес

Михайло Мудрик

Бенуа Бадіашиль

Ноні Мадуеке

Мало Гюсто

Андрей Сантос

Давід Датро Фофана

Жоау Феліш 2 Саутгемптон 63,2 мільйона євро Камалдін Сулемана

Пол Онуачу

Карлос Алькарас

Міслав Оршич

Джеймс Брі 3 Арсенал 60,3 мільйона євро Якуб Ківіор

Леандро Троссар

Жоржиньо 4 Борнмут 56,2 мільйона євро Ілля Забарний

Данго Уаттара

Антуан Семенйо

Матіас Вінья

Хамед Траоре

Даррен Рендольф 5 Ньюкасл 49,3 мільйона євро Ентоні Гордон

Харрісон Ешбі

Гаранг Куол 6 Ліверпуль 42 мільйона євро Коді Гакпо 7 Лідс 41,2 мільйона євро Жоржиньо Рюттер

Максиміліан Вебер

Вестон Маккенні 8 Марсель 40 мільйонів євро Вітінья

Аззедін Унахі

Руслан Маліновський 9 Вулверхемптон 38,5 мільйона євро Жоау Гомес

Маріо Леміна

Пабло Сарабія

Крейг Доусон

Даніель Бентлі

Матеус Кунья 10 Лестер 31 мільйон євро Гарі Суттар

Віктор Крістіансен

Тете

Челсі зірвало дах

Що цікаво, за цей сезон Челсі вже придбав аж 16 гравців на 629 мільйонів євро (з урахуванням літніх трансферів). Цей показник став рекордним за всю історію футболу.

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Раніше це досягнення належало Барселоні, яка за сезон 2017-2018 витратила 380 мільйонів євро. Тобто Челсі після приходу Тода Боелі до керівництва майже вдвічі перебив попередній рекорд!

Всі новачки Челсі цього сезону: