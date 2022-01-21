Зимові Олімпійські ігри-2022: де дивитися в Україні

З 4-го по 20 лютого відбудуться XXIV зимові Олімпійські ігри у Пекіні-2022. В Україні подію ексклюзивно транслюватимуть одразу дві платформи.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні-2022 ексклюзивно в Україні транслюватиме суспільний телеканал UA:ПЕРШИЙ та діджитал-платформа "Суспільне Спорт".

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Трансляції змагань

Телеканал UA:ПЕРШИЙ покаже 100 годин змагань. Щодня трансляції розпочинатимуться о 6:00 ранку за київським часом й триватимуть до 17:00. Всі змагання за участі українських спортсменів транслюватимуться в пріоритеті. На діджитал-платформі "Суспільне Спорт" буде доступно чотири окремі плеєри з трансляцією змагань (один з плеєрів – ретрансляція UA: ПЕРШИЙ).

Олімпійські проєкти

Двічі на день о 10:30 та 17:00 на телеканалі UA:ПЕРШИЙ виходитиме "Студія Олімпійських ігор" з ведучими Юлією Пазенко та Денисом Зерченком, а також Анною Різатдіновою та Дмитром Лазуткіним: У ранковій студії на глядачів чекають останні новини з льодових арен Пекіна від журналістів "Суспільного", а у вечірній підбиватимуть підсумки змагального дня разом з гостями студії.

Завершуватиме спортивний день о 21:30 щоденник "Доба Олімпійських ігор", який створюватимуть журналісти безпосередньо на місці подій в Пекіні.

Суспільне Спорт підготує для глядачів уже відомі формати з Олімпіади у Токіо — щоденний дайджест "Олімпіада за 300 секунд".

На час Олімпіади збільшиться кількість тижневих виходів подкасту "Коментаторська", де обговорюватимуть ключові події Олімпійських ігор.

Зимові Олімпійські Ігри-2022 мають відбутися у Пекіні та триватимуть з 4-го по 20 лютого.