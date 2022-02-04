У Пекіні розпочалося відкриття зимових Олімпійських ігор 2022: яскраві фото

У Пекіні на стадіоні "Пташине гніздо" розпочалася урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор. Участь у церемонії відкриття візьмуть 95 країн, серед яких і Україна.

Пекін вдруге приймає Олімпійські ігри

Пекін став першим містом, який прийняв як літню, так і зимову Олімпіаду. У столиці Китаю у 2008 році відбулися літні Олімпійські ігри.

До теми Україна взяла участь у церемонії відкриття Олімпіади-2022: святкові фото

Прапороносцями України на Олімпіаді-2022 у Пекіні стали олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу Олександр Абраменко й талановита фігуристка Олександра Назарова.

Відкриття Ігор у Пекіні триватиме близько двох годин і наприкінці церемонії запалять Олімпійський вогонь.



Відкриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images

Хоча церемонія відкриття відбувається 4-го лютого, Ігри в Пекіні розпочалися ще 2-го лютого. На Олімпіаді встигли виступити й представники України.

Варто зауважити, що на церемонії відкриття та закриття Олімпійських ігор у Пекіні не будуть спортсмени збірної Тайваню. Все через розбіжності з Китаєм.



"Пташине гніздо" / Фото IOC/Bruce Yamakawa

Різниця між Києвом і Пекіном складає 5 годин. Тому деякі змагання будуть відбуватися, коли українці ще спатимуть. Втім, більшість фіналів, в яких розігруватимуть медалі, відбуватимуться ввечері за китайським часом.



"Пташине гніздо" / Фото IOC/Bruce Yamakawa

В Україні церемонію відкриття Олімпіади та самі Ігри в Пекіні покаже суспільний телеканал UA:ПЕРШИЙ та діджитал-платформа "Суспільне Спорт".

Через карантинні обмеження у Пекіні не буде іноземних вболівальників, а тільки місцеві. Також у Китаї чинні карантинні обмеження, тому стадіони не можна заповнити на 100%.



Відкриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images

Церемонію розпочали зі зворотного відліку за китайським календарем – 24 числа, 24 китайські сезони, 24-ті зимові Олімпійські ігри. Згодом було піднято прапор Китаю – країни-господарки Ігор.



Відкриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images



Відкриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images

Традиційно парад спортсменів відкрила Греція. На церемонії відкриття о 14:25 з'явилася збірна Україна. На парад вийшли дев'ятеро спортсменів.



Україна на параді відкриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images



Україна на параді відкриття Олімпіади-2022 / Фото Getty Images