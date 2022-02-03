Що ви знаєте про зимові Олімпійські ігри: тест до Ігор в Пекіні 2022

У Пекіні відбудуться XXIV зимові Олімпійських ігри. Олімпіада в Пекіні триватиме з 4 до 20 лютого. Перед стартом змагань пропонуємо освіжити знання про Олімпійські ігри, пройшовши тест на сайті 24 каналу.

Квест по Олімпійських іграх

Як повідомляє 24 канал, зимова Олімпіада могла відбутися у Львові, адже Україна навіть подала заявку на проведення Ігор. Проте згодом її відкликала. Боротьба за перемогу розгорнулася між казахським містом Алмати й китайським Пекіном.

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Заявка Пекіна здобула перемогу влітку 2015 року. Через два роки було представлено офіційний логотип зимових Олімпійських ігор. Емблема називається "зимова мрія".

У 2019 році організатори Олімпіади в Пекіні презентували офіційний талісман змагань. Ним стала панда на ім'я Бін Дуньдунь, одягнена в крижаний костюм, що нагадує космічний скафандр.

Відкриття Олімпійських ігор відбудеться 4-го лютого й розпочнеться о 13:55 за київським часом. Україну на Олімпіаді представляться 45 спортсменів у рекордних 12 видах спорту.

Що ви знаєте про зимові Олімпійські ігри: тест