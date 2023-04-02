"Русскій мір" приносить сльози, кров та жахіття тим, хто сліпий": перфоменс фанатів у Молдові

Уболівальники молдовського Зімбру відзначились перфоменсом на підтримку України. Фанати під час матчу з Шерифом виступили проти російської агресії.

Фани кишинівського клубу розмістили на трибунах стадіону "Зімбру" величезні банери із політичним та історичним підтекстом. На першому було написано: "Русскій мір" приносить сльози, кров та жахіття тим, хто сліпий".

Дивіться також Чарівний пендель: Зінченко оригінально привітав одноклубника з голом – кумедне відео

Молдовські уболівальники засудили Росію

А от нижче за нього розмістився банер, де було написано червоним кольором роки вторгнення російських військ країни-сусідки: "Молдова 1992, Грузія 1992/2008, Україна 2014/2022".

Ось таким перфоменсом молдовські ультрас висловили свою підтримку Україні та виступили проти Росії та її божевільної політики Владіміра Путіна.



Перфоменс на матчі Зімбру – Шериф у Кишиневі / Фото з твітеру Ateo Breaking

Фанати лише вкотре підтвердили на чиїй стороні стоїть Молдова. Раніше президентка цієї країни Майя Санду теж виступила проти російської агресії.

До слова, сам футбольний поєдинок 3-го туру Національного дивізіону Молдови закінчився перемогою Шерифа з рахунком 0:2. Увесь матч за господарів провів український захисник Денис Дедечко. Натомість колишній голкіпер Динамо Максим Коваль спостерігав за зустріччю за лави запасних тираспольців.

Нагадаємо, що із грудня 2020-го по червень 2022-го Шериф працював під керівництвом українського наставника Юрія Вернидуба. Тренер різко покинув клуб після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та пішов служити у лавах ЗСУ. Наразі поєднує це із тренерством у криворізькому Кривбасі.