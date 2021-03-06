Травмовані лідери: чи зіграють Циганков та Буяльський у найближчих матчах Динамо

Ряд гравців київського Динамо перебувають у лазареті команди. Лікар киян Андрій Шморгун розставив усі крапки над "і" та натякнув, чи зможе зіграти Віктор Циганков вже у наступному матчі проти Минаю.

Головний лікар київського клубу Андрій Шморгун заспокоїв вболівальників, які хвилюються за здоров'я лідерів команди.

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Серйозність травм лідерів

У Віталія Буяльського пошкодження гомілковостопного суглоба. Клуб дав футболісту декілька днів на відпочинок та відновлення. Вже найближчим часом півзахисник зможе допомогти команді на полі.

Віктор Циганков отримав травму у кубковому протистоянні проти Колоса в 1/4 фіналу. У неігровому епізоді лідер киян схопився за задню поверхню стегна і зашкутильгав. Мірча Луческу не став ризикувати футболістом та зробив заміну. Після матчу гравець зробив МРТ, яке показало, що Віктор відчув дискомфорт у м'язі через спазм у моменті ривка за м'ячем.

Циганков вже приступив до бігової роботи. Чи зіграє правий вінгер у матчі з Минаєм? Таке рішення прийматиме виключно румунський фахівець.

Також у лазареті Динамо перебуває і захисник Денис Попов. Центрбек вже протягом двох тижнів заліковує пошкодження литкового м'яза. Відновлення футболіста триватиме ще близько тижня.

Найближчий матч Динамо зіграє вже 7 березня проти Минаю у рамках 17 туру УПЛ. А вже 11 березня кияни проведуть єврокубковий поєдинок у Києві проти іспанського Вільярреала.