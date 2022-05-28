Зіграємо цей фінал для жителів України, – Клопп про перенесення Ліги чемпіонів із Росії

Ліверпуль 28 травня буде боронитись із Реалом за трофей Ліги чемпіонів. Наставник "мерсисайдців" Юрген Клоппа поділився очікуваннями від фіналу.

Клопп: Матч пройде не в Росії – це важливий меседж

Напередодні фіналу головний тренер Ліверпуля дав пресконференцій. Під час неї Юрген Клопп пригадав перенесення фінального матчу Ліги чемпіонів із Росії.

Цікаво прочитати Реал спробує пригадати фінал у Києві: анонс вирішальної битви з Ліверпулем у Лізі чемпіонів

Німецький фахівець щиро радіє, що у ворожої країни забрали такий великий поєдинок. Позбавлення фіналу Клопп назвав важливим сигналом для Росії, яка продовжує вести війну проти мирної України. Тренер Ліверпуля присвятив гру своєї команди у фіналі усьому українському народу.

Місце проведення гри? Чесно кажучи, до цього питання я був зосереджений лише на матчі. Хочете, щоб я запустив політичний меседж? Я радий, що матч грають тут, у Парижі із тисячі причин. Війна триває, і той факт, що матч пройде не в Росії – це важливий меседж. Життя триває, навіть якщо ти намагаєшся його знищити. Ми зіграємо цей фінал для всіх жителів України,

– відповів Клопп.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів спершу повинен був відбутись у Санкт-Петербурзі. Але Росія сама позбавила себе права провести цей вирішальний двобій через повномасштабне вторгнення в Україну.

Здається, Юрген Клопп добре пам'ятає, як ще з дортмундською Боруссією гостював у Львові, де "джмелі" зіграли у Лізі Європи проти місцевих Карпат. Той поєдинок назавжди закарбувався у пам'яті фанатів "левів". Карпати у шаленій гольовій перестрілці програли німцям із рахунком 3:4.

Також Ліверпуль Клоппа вже грав у фіналі Ліги чемпіонів, який відбувся у Києві. Тоді у 2018 році Реал святкував перемогу – 3:1.

Тренерська кар'єра Клоппа у Ліверпулі

Німецький наставник тренує англійський клуб із жовтня 2015 року. На чолі команди провів вже 378 матчів, у яких Ліверпуль здобув 238 перемог, розписав 78 мирових та зазнав 62 поразок.

Контракт Клоппа з "мерсисайдцями" розрахований до кінця червня 2026-го.

У сезоні-2021/2022 Ліверпуль під його керівництвом провів 62 поєдинки, у яких святкував 49 звитяг, зіграв 10 нічиїх та лише тричі закінчував зустріч поразкою.

Цього року Ліверпуль близький до чемпіонства в АПЛ. Але підопічні Клоппа поступились МанСіті лише одним очком.

Із "мерсисайдцями" Клоппа завоював вже вісім трофеїв.

Фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал відбудеться 28 травня. Стартовий свисток судді на "парк де Пренс" пролунає о 22:00 за київським часом.