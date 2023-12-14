ЗМІ розсекретили ім'я голкіпера, який захищатиме ворота Реала у наступному матчі

Якщо рідненька УПЛ вже пішла на зимову перерву, то іспанська Ла Лізі продовжує дарувати веселий зимовий футбол. Вже 17 грудня Реал Андрія Луніна зіграє свій перший матч після закінчення групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024.

У неділю, 17 грудня, Реал прийматиме Вільярреал у рамках 17-го туру Ла Ліги-2023/2024. Напередодні поєдинку з'явилась інформація, хто буде захищати володіння "вершкових" у найближчому матчі.

Цікаво Президент Реала зустрівся із Луніним перед матчем: Анчелотті одразу відтермінував камбек Кепи

Анчелотті зняв рожеві окуляри зневіри до українця

Якщо це правда, то на уболівальників Реала чекатиме повернення у ворота Андрія Луніна. Про це повідомляє джерело із посиланням на іспанське видання Relevo. Раніше цю інформацію вже оголошував український портал "Футбол24".

Схоже, що український голкіпер переконав головного тренера мадридського клубу Карло Анчелотті у своєму професіоналізмі. Хоча до цього риторика італійського коуча була іншою та повністю на стороні орендованого у лондонського Челсі Кепи.

Після бурхливого обговорення Анчелотті змінив свою думку, аби ще більше не розізлити уболівальників та футболістів Реала, які підтримали Луніна після конференції Анчелотті після гри проти Кадіса.

Як виявилось після цього, що Лунін ще декілька сезонів тому таємно продовжив контракт із Реалом на один рік – до кінця червня 2025-го.

Нагадаємо, що у шостому турі групового раунду ЛЧ-2023/2024 у ворота Реала повернувся Кепа, який повністю відновився від ушкодження. Іспанець пропустив два голи від німецького Уніона, а сам матч закінчився вольовою перемогою "вершкових" 2:3.

Слід відзначити, що наступний поєдинок стане для Луніна 9-м у поточному сезоні-2023/2024 за "Королівський клуб", у яких він пропустив 5 голів та у 4-х матчах зіграв на нуль.

Реал після 16-ти турів йде на 2-й позиції у турнірній таблиці Ла Ліги, поступаючись лише двома балами лідеру Жироні – 39 проти 41-го у каталонського клубу. У Лізі чемпіонів мадридський колектив ще достроково був забезпечив собі вихід у плей-оф турніру, вигравши усі 6 матчів групового раунду.