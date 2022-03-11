Зі сльозами на очах та прапором України: Костюк з вольової перемоги стартувала в Індіан-Веллсі

Марта Костюк розпочала свій шлях на Індіан-Веллс у Каліфорнії (США). Українська тенісистка переграла бельгійку Марину Заневську.

Марта Костюк – Марина Заневська 2:1 (6:7, 7:6, 7:5)

Тенісистки провели на корті аж 3 години 6 хвилин, щоб визначити учасницю наступної 1/32 стадії фіналу турніру WTA. У трьох сетах Костюк здолала Заневську, повідомляє 24 канал.

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Перша партія була дуже напружена, жодна з дівчат не хотіла відпускати перемогу, тому сет був переведений у тай-брейк. Бельгійка скористалась програними подачами українки та залишила перший сет за собою (5:7) – 6:7.

Другий сет відбувався за сценарієм першого. Але цього разу все закінчило на користь Марти. Партія теж закінчилась на тай-брейку (8:6) – 7:6.

Все вирішувалось у третій партії. Половина сету була за бельгійською тенісисткою – 3:5. Після чого українка зібралась із силами та взяла у суперниці чотири гейми поспіль – 7:5. Останній гейм Костюк виграла на подачі суперниці.

Відео останнього розіграшу

За матч Костюк зробила 3 подачі на виліт, аж 8 подвійних помилок та відіграла 7 із 13-ти можливих виграних тай-брейків.

У наступному матчі на Марту Костюк чекає складний екзамен проти ще однієї бельгійки Елізе Мертенс (WTA №23). Поєдинок 1/32 фіналу відбудеться 12 березня.