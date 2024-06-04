“Фізичні можливості будуть вже не такі”: титулована француженка розповіла, коли піде з біатлону

Жюлья Сімон розповіла, коли закінчить спортивну карʼєру. Біатлоністка не планує довго залишатись у спорті.

Франція хоче проводити зимові Олімпійські ігри у 2030 році, через що країна зняла свою заявку на проведення чемпіонату світу з біатлону 2028 року. Цей факт може зіграти ключову роль у рішенні Жюльї Сімон щодо продовження карʼєри.

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Жюлья Сімон планує участь лише в Олімпіаді-2026

Француженка зазначила, що хотіла завершити карʼєру на домашньому чемпіонаті світу-2028 з біатлону.

Коло могло замкнутися, проте зняття французької заявки (на проведення чемпіонату світу-2028 – 24 канал) змінює ситуацію. Але не настільки, щоб продовжувати до 2030-го. Тоді мені виповниться вже 34 роки, і фізичні можливості в мене будуть не такі, як зараз. Тримаю в голові Олімпіаду-2026, ми вже готуємося до висоти, яка там буде,

– розповіла біатлоністка.

Відзначимо, що Жюлья Сімон є багаторазовою переможницею та призеркою етапів Кубку світу в особистих дисциплінах та естафетах. Вона також стала чемпіонкою світу у 2021 році в одиночній змішаній естафеті разом з Антоненом Гігонна, а також є срібною призеркою Олімпіади-2022 у змішаній естафеті.