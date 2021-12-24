Журавок вперше за шість років виграла чемпіонат України: Орлик здобув дебютну перемогу

Другий день чемпіонату України з біатлону завершився персьютами. Це останні змагання для українських біатлоністів у цьому році.

Журавок демонструє хорошу форму

Першими на дистанцію вийшли жінки. У гонці переслідування брали участь 22 біатлоністки.

До речі У Буковелі розпочався чемпіонат України з біатлону: результати спринтерських гонок

Перемогу в персьюті здобула Юлія Журавок, яка представляє Сумську область. Вона схибила лише одного разу на вогневому рубежі. Для Юлії це перша перемога після виходу з декрету та друга нагорода на цьому чемпіонаті.

Другою фінішувала Надія Бєлкіна, яка була переможницею в спринтерській гонці. Анастасія Рассказова здобуває на чемпіонаті вже другу поспіль "бронзу".

Боротьба у чоловіків

У чоловічій гонці переслідування перемогу здобув представник Чернігівської області Андрій Орлик. Навіть чотири хиби не завадили йому здобути "золото". Для нього це перша особиста нагорода на чемпіонаті України.

Роман Боровик вже вдруге поспіль здобуває срібну нагороду. Сергій Телень фінішував на третьому місці та здобув першу медаль на цьому чемпіонаті.

Результати персьюту у жінок

1. Юлія Журавок (Сумська область, 0+0+1+0) 33:02.7

2. Надія Бєлкіна (Київська область, 0+1+2+1) +45.5

3. Анастасія Рассказова (Київська область, 0+0+2+2) +1:21.6

4. Дар'я Сідорова (Закарпатська область, 0+0+2+3) +1:36.9

5. Анна Кривонос (Сумська область, 0+1+1+3) +2:00.1

6. Христина Дмитренко (Чернігівська область, 0+1+1+0) +2:11.5

Результати персьюту у чоловіків

1. Андрій Орлик (Чернігівська область, 0+1+1+2)

2. Роман Боровик (Сумська область, 1+0+2+2)

3. Сергій Телень (Чернігівська область, 0+1+1+1)

4. Степан Кінаш (Харківська область, 0+1+1+0)

5. Олександр Пономаренко (Харківська область, 0+1+0+0)

6. Дмитро Грущак (Сумська область, 2+0+3+2)