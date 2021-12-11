Жуніор Мораес забив гол у першому матчі після повернення: відео

Жуніор Мораес відновився після ушкодження. І в першому матчі, в якому вийшов на поле, забив гол.

Гольове повернення

Жуніор Мораес отримав травму під час тренування у квітні 2021 року. Через це він пропустив залишок попереднього сезону, Євро-2020 в складі збірної України та майже всі матчі команди в новому сезоні.

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У кінці 2021 року в нього закінчувався контракт з Шахтарем. В клубі його продовжили ще на 6 місяців – до червня 2022 року.

Вісім місяців тривала реабілітація Мораеса. І лише 7 грудня він вперше потрапив до заявки Шахтаря на матч – проти Шерифа в Лізі чемпіонів. Але на поле в цьому матчі він так і не вийшов.

11 грудня Мораес потрапив до заявки Шахтаря на матч проти Олександрії. І на 75-й хвилині таки вийшов на заміну. На той час рахунок був 1:1.

І за дві хвилини саме Мораес вивів "гірників" вперед в рахунку. Він скористався помилкою Цурікова, який невдало вибив м'яч у власному штрафному, і забив гол у ворота Білика.

Відео голу Мораеса