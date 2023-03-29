Продовжить запалювати в Італії: Моурінью визначився зі своїм майбутнім у Ромі

Емоційний Жозе Моурінью не хоче змінювати клубної прописки. 60-річний португалець залишиться в італійській Ромі.

Чинний контракт Жозе Моурінью з Ромою розрахований до кінця червня 2024 року. Однак португальський фахівець не хоче шукати нову команду. Тому незабаром наставник проведе зустріч із керівництвом "вовків", де обговорить свої плани на наступний сезон.

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"Особливий" залишається у Римі

Своїм рішенням Моурінью поставив хрест на усі амбіціях інших клубів та збірних, які хотіли переманити чудового тактика.

Послугами португальського спеціаліста Роми цікавилось мадридське Атлетіко. Також Жозе міг очолити свою рідну збірну Португалії.

Наразі наставник готує Рому до найближчого матчу Серії А проти Сампдорії. Поєдинок розпочнеться 4 квітня о 19:00.

Після 27 турів "вовки" під керівництвом Моурінью йдуть на 5-му місці у зоні групового раунду Ліги Європи. В активі Роми 47 балів. До четвертої позиції відставання лише в один пункт, а перевага над найближчим суперником Аталантою складає 2 очки.

Як Моурінью працюється у Ромі: головне