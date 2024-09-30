Типовий Моурінью: португальський тренер оригінально вказав рефері на помилку – відео з матчу

У неділю, 29 вересня, відбулися поєдинки сьомого туру турецької Суперліги. В одному з них Антальяспор вдома приймав Фенербахче.

Гості здобули перемогу з рахунком 2:0. Під час цього матчу стався скандал, в епіцентрі якого опинився епатажний наставник "жовтих канарок" Жозе Моурінью.

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Жозе не втратив форму

Головний тренер Фенербахче на 78-й хвилині отримав жовту картку. Сталося це після того, як Жозе підійшов до трансляційної камери та поставив ноутбук зі стоп-кадром.

Таким чином він вказав на помилку рефері, який скасував гол Едіна Джеко через офсайд. В інтерв'ю для пресслужби Фенербахче португалець пояснив свій вчинок:

Це не був офсайд. Якщо подивитися на позицію лівого захисника, то Джеко не в офсайді. З нашої тактичної камери ця позиція була чіткою.

Як Жозе Моурінью вказав на помилку арбітра: дивіться відео

Зазначимо, що після семи зіграних турів Фенербахче посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Команда Моурінью має у своєму активі 16 очок і на три залікові пункти відстає від Галатасарая, який утримує лідерство.