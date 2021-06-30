Не можу уявити їх поразку, – Жозе Моурінью прогнозує перемогу Англії в матчі з Україною
Джерело:Talksport
Португальський тренер Жозе Моурінью, який очолював Челсі, Тоттенхем та Манчестер Юнайтед, прогнозує вихід збірної Англії у фінал Євро-2020. Моурінью вважає, що Англія не може програти до фіналу.
Моурінью: При нормальних обставинах Англія вийде у фінал
Моурінью, який очолив італійську Рому, заявив, що радий за тренера Англії Гарета Саутгейта та вболівальників. Англія в 1/8 фіналу перемогла Німеччину та пройшла в наступний раунд.
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"Особливий" переконаний, що Англія має проходити Україну та потенційного суперника по півфіналу (Чехію або Данію).
При нормальних обставинах Англія вийде у фінал. Не можу уявити їх поразки в матчах з командами, з якими вони зустрінуться у наступних раундах,
– сказав Моурінью.
Разом з тим, португалець застеріг Англію, щоб вона не повторила помилки збірної Франції у матчі зі Швейцарією.
"Потрібно поважати футбол і його непередбачуваність. Франція не вийшла у чвертьфінал, тому що не поважала футбол в останні десять хвилин.
Я завжди кажу: я не хочу, щоб я і моя команда опинилися у пеклі в погані моменти, але і в хороші моменти я не хочу опинитися на небесах. Тому я б порадив Англії заспокоїтися і зосередитися на наступній грі", – зазначив тренер.
Моурінью додав, що буде розчарований, якщо Англія не зіграє у фіналі Євро-2020.
"Але, на мій погляд, Англія готова до всього. Я буду дуже розчарований, якщо ми не вийдемо у фінал, тому що ми повинні, безперечно повинні", – сказав Жозе.
Україна – Англія: що відомо про матч
- Україна та Англії зіграють в 1/4 фіналу Євро-2020. Поєдинок, який відбудеться 3 липня у Римі, розпочнеться о 22:00.
- На шляху до фіналу англійці виграли групу D: "Три леви" випередили Хорватію, Чехію та Шотландію. В 1/8 фіналу Англія вибила Німеччину.
- Україна у групі C програла Нідерландам та Австрії, але перемогла Північну Македонію. В 1/8 фіналу підопічні Андрія Шевченка у додатковий час здолали Швецію.
- До цього Англія та Україна 7 разів перетиналися на футбольному полі. Україна здобула всього одну перемога. Чотири поєдинки виграли англійці. Два попередні матчі закінчилися внічию.