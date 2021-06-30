Не можу уявити їх поразку, – Жозе Моурінью прогнозує перемогу Англії в матчі з Україною

Португальський тренер Жозе Моурінью, який очолював Челсі, Тоттенхем та Манчестер Юнайтед, прогнозує вихід збірної Англії у фінал Євро-2020. Моурінью вважає, що Англія не може програти до фіналу.

Моурінью: При нормальних обставинах Англія вийде у фінал

Моурінью, який очолив італійську Рому, заявив, що радий за тренера Англії Гарета Саутгейта та вболівальників. Англія в 1/8 фіналу перемогла Німеччину та пройшла в наступний раунд.

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"Особливий" переконаний, що Англія має проходити Україну та потенційного суперника по півфіналу (Чехію або Данію).

При нормальних обставинах Англія вийде у фінал. Не можу уявити їх поразки в матчах з командами, з якими вони зустрінуться у наступних раундах,

– сказав Моурінью.

Разом з тим, португалець застеріг Англію, щоб вона не повторила помилки збірної Франції у матчі зі Швейцарією.

"Потрібно поважати футбол і його непередбачуваність. Франція не вийшла у чвертьфінал, тому що не поважала футбол в останні десять хвилин.

Я завжди кажу: я не хочу, щоб я і моя команда опинилися у пеклі в погані моменти, але і в хороші моменти я не хочу опинитися на небесах. Тому я б порадив Англії заспокоїтися і зосередитися на наступній грі", – зазначив тренер.

Моурінью додав, що буде розчарований, якщо Англія не зіграє у фіналі Євро-2020.

"Але, на мій погляд, Англія готова до всього. Я буду дуже розчарований, якщо ми не вийдемо у фінал, тому що ми повинні, безперечно повинні", – сказав Жозе.

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