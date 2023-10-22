Картина маслом: Моурінью отримав червону картку в грі Серії А за карикатуру вищого рівня – відео
Джерело:The Sportsman
Головний тренер Роми довипендрювався. Португальський коуч понесе покарання.
Жозе Моурінью отримав червону картку на грі Серії А. Все через те, що наставник "вовків" вирішив покривлятись.
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Не усі таланти потрібні у футболі
Столичний італійський колектив в рамках 9-го туру зустрівся із Монцою. Рома вирвала мінімальну перемогу над "бранціолі" на 90-ій хвилині зустрічі (1:0). Тому матч видався досить нервових для обох колективів. Зокрема, емоції вирували й на тренерському містку. Піддався їм головний наставник римського клубу Жозе Моурінью.
У компенсований час представники Монци висловили обурення, що їхній команді нібито надто довго дають м'яч для вкидання аута. Португальський наставник вирішив стати лицем правосуддя в напруженій ситуації, тому вирішив заступитися за персонал свого клубу.
Та от маститий тренер зробив у притаманному для себе стилі. Моурінью жестом вказав суперника, що тим варта менше базікати, а згодом ще й покривлявся, продемонструвавши плач. Головний арбітр матчу не оцінив шоу португальця та вручив йому червону картку.
Відео епізоду:
Чому мене вилучили? Я не знаю. Я зробив два жести у бік лави суперників, але не використав образливих слів. Минулого року ми провели чудовий матч у Монці, а після гри нас образили добрі, але ще недосвідчені люди. Сьогодні єдина лава, яка показала чудове видовище і чинила тиск на арбітра, була їхньою,
– сказав Моурінью.
Варто відзначити, що Рома посідає 7-у сходинку в Серії А, відстаючи від зони Ліги конференцій на 2 бали, а від Ліги чемпіонів – на 3. У Лізі Європи у "вовків" справи йдуть набагато краще, оскільки вони виграли дві стартові зустрічі, а саме проти молдовського Шерифу (1:2) та швейцарського Серветта (4:0). На римлян ще чекає зустріч зі Славією з Праги.