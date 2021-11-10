Жовтка картка за святкування голу: арбітр не зрозумів дій ексгравця Динамо – відео

Парагвайський футбольний клуб Олімпія, за який виступає ексгравець Динамо Дерліс Гонсалес, останнім часом не тішить своїх вболівальників хорошими виступами. До того ж у команди є фінансові проблеми, які стосуються колишнього киянина.

Невдоволення арбітра

Клуб повинен виплатити за перехід колишнього "динамівця" більше 5-ти мільйонів доларів, інакше будуть штрафні санкції.

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На чемпіонаті в Клаусурі справи команди йдуть не надто вдало. Напередодні клуб вийшов з останнього місця, розгромивши вдома Спортіво Лукеньйо з рахунком 4:0.

Як раз у цьому матчі і відзначився ексгравець Динамо Дерліс, він став автором дубля. Проте найбільше у цьому запам'ятався інший момент – призначення арбітром жовтої картки Гонсалесу після другого гола.

Колишній "динамівець" реалізував пенальті, проте не став сильно радіти. Футболіст спокійно побіг у кут поля, притуливши палець до рота, вказуючи на тишу.

Цей рух не сподобався арбітру, він розцінив цей жест як провокацію та виписав гравцеві жовту картку. Дерліс намагався пояснити рефері, що такі святкування для нього є звичними, проте той все одно був на своєму.

Я намагався пояснити йому, але у нього була своя точка зору. Таке святкування я завжди влаштовую, коли забиваю,

– сказав ексгравець Динамо.

Для Гонсалеса ця жовта картка стала четвертою у чемпіонаті, і якщо він отримає ще одну, то його дискваліфікують.

Відео рішення арбітра

Дерліс Гонсалес виступає за Олімпію з лютого 2020 року. За київське Динамо форвард грав у 2015-2018 роках, після чого грав на правах оренди у Сантосі.