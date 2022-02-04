У жодній країні світу немає таких умов, – Блашко про складнощі на Олімпіаді-2022
Джерело:"Суспільне Спорт"
У п'ятницю, 4 лютого, у Пекіні відбулася церемонія відкриття Олімпіади-2022. Вже 5 лютого стартують перші змагання з біатлону.
Блашко: На стрільбищі постійно вітер
Українська біатлоністка Дар'я Блашко розповіла про підготовку до стартів у Пекіні. Спортсменка отримала статус запасної перед змішаною естафетою.
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Як і більшість біатлоністів Блашко поскаржилася на погодні умови у Китаї.
"На стрільбищі постійно вітер. Дуже складні умови для стрільби. Але працювати можна і, на мою думку, це буде як російська рулетка. Траса також складна, особливо перша частина. Друга частина – більше спуски та підйоми, а перша – підйом та дуже повільний сніг. Потрібно постійно працювати, відштовхуватися. Перед стрільбою потрібно розкручувати руки, щоб кров підійшла до пальців", – сказала Дар'я.
Проте навіть такі труднощі не будуть завадою для спортсменів, переконана українка.
Ніде немає таких умов, у жодній країні світу. На Кубку світу не можу пригадати такого. Буде цікаво,
– наголосила біатлоністка.
Дар'я Блашко: що відомо про спортсменку
- Для представниці України Олімпіада-2022 є дебютною.
- Найкращим показником у кар'єрі Блашко є 12 місце на етапі Кубка світу в Контіолахті у 2020 році.
- У цьому сезоні її найкращий результат – 20-та позиція на етапі Кубка світу в Ансі.