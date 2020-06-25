В Івано-Франківську готуються до відкриття першого в Україні музею спорту. В ньому будуть світлини, форми, спортінвентар та здобуті нагороди іменитих українців. Чимало речей спортсмени надали особисто. Незвичність музею у тому, що відвідувачам можна буде торкатися до експонатів та навіть приміряти їх.

Детальніше про перший музей спорту в Україні – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Перший в Україні музей спорту відкрили його у Івано-Франківську на базі крайової організації фізкультурно-спортивного товариства Україна.

Приклади експонатів, які вже є у музеї:

халат Андрій Фетчука, в якому він виходив на фінал Олімпійських ігор,

кімоно призера олімпіади Романа Гонтюка,

парадна форма Тетяни Ляхович – учасниці 3 олімпіад,

майки Романа Вірстюка, який брав участь у 3 олімпіадах.



Всі речі – мають певне символічне значення для спортсменів / Скриншот

Кожен з експонатів – не просто трофей, а пам'ятна сторінка у житті спортсмена. Наприклад, чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов віддав музею власний пояс.

"Найбільші емоції – це тоді, коли ти стоїш на п'єдесталі і піднімається прапор України, звучить гімн – ти пишаєшся тим, що є громадянином цієї країни. Ти пишаєшся тим, що завдяки твоїм заслугам піднімається прапор. Ці враження не можна передати словами", – розповів чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов.

► Територія спілкування і жодних табличок "не чіпати"

В музеї буде дві головні особливості:

Як кажуть засновники, в музеї не будо жодних табличок "не торкатися руками". Кожен охочий зможе взяти до рук кубок чи приміряти боксерські рукавички.

Музей буде слугувати і місцем для зустрічей, пресконференцій, обговорень. Відвідувачі особисто зможуть познайомитися та поспілкуватися з видатними спортсменами.

"Це не просто експозиція. Тут будуть пресконференції, зустрічі зі спортсменами. Тут будуть обговорення величезної кількості деталей складних змагальних ситуацій. Тобто це платформа для розвитку у чомусь науково-дослідного спорту", – наголосив голова Івано-Франківської крайової організації ФСТ Україна Олександр Фотуйма.



В музеї можна приміряти експонати / Скриншот

► Коли чекати на офіційне відкриття

Офіційне відкриття першого в Україні музею спорту заплановане на 30 червня.

Дивіться відео 24 каналу про перший музей спорту в Україні