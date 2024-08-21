Наступник Роналду повернувся в Англію: Жоау Фелікс перейшов у Челсі

Літнє трансферне вікно завершується 31 серпня, а Челсі продовжує активно підписувати нових гравців. Цього разу до "аристократів" перейшов Жоау Фелікс з Атлетіко Мадрид.

Португалець приєднався до команди Дієго Сіміоне у 2019 році, перейшовши з Бенфіки за рекордних для "матрацників" 127 мільйонів євро. Нападник не зміг заграти в Атлетіко та відправився в оренду в Челсі, а потім у Барселону.

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Змінили Галлахера на Фелікса

Повідомляють, що португалець підписав контракт з "аристократами" на 7 років. До цього було відомо, що Атлетіко отримає за Фелікса 42 мільйони фунтів та 4,3 мільйони у вигляді бонусів.

Сьогодні, 21 серпня, відбувся зворотній трансфер з Лондону в Мадрид. Півзахисник "синіх" Конор Галлахер переїхав в Іспанію, де буде захищати кольори Атлетіко. Лондонці мають заробити на трансфері 40 мільйонів євро, також клуби домовились про додаткові опції.

До слова. На Євро-2024 у Німеччині разом зі збірною Португалії дішов до чвертьфіналу турніру, де поступились Франції. Нападник не зміг реалізувати один із пенальті в післяматчевій серії, влучивши у штангу.

Жоау Фелікс – гравець ФК Челсі / Фото ФК Челсі

Жоау Фелікс вже грав за Челсі у першій половині 2023 року на правах аренди, а потім перебрався у Барселону. Згодом гравець повернувся під керівництво Дієго Сіміоне.

У першому турі нового сезону чемпіонату Англії "аристократи" програли Манчестер Сіті з рахунком 0:2 на користь "містян". У наступному матчі підопічні Енцо Марески поїдуть у гості до Вулвергемптона. Дата гри – 25 серпня.