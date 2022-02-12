Життя не закінчується, – Коноплянка щиро попрощався з Шахтарем

Футболіст збірної України Євген Коноплянка офіційно став гравцем польської Краковії. До цього він 2,5 роки виступав за донецький Шахтар.

Коноплянка у власному інстаграмі попрощався із Шахтарем після переходу до Краковії.

До слова Коноплянка офіційно покинув Шахтар і перейшов у Краковію

"Для мене було честю перебувати у такій теплій родині, як Шахтар Донецьк, який я поважаю. Ви не тільки топ-команда, але ще топові люди. Хочу подякувати всім, хто працює у цьому клубі: починаючи з тих, хто стежить за чистотою у роздягальні, і закінчуючи президентом клубу", – написав Коноплянка.

Також він підбив підсумки цього періоду в кар'єрі:

Щиро шкода, що через травми мені не вдалося повною мірою віддати себе футболу. Кажуть, що травми – це прихований суперник будь-якого спортсмена. Але, незважаючи на всі складнощі, були у нас круті моменти, які зі мною залишаться на все життя. Життя не закінчується, і я продовжую далі працювати, бо футбол це наше життя.

Що відомо про кар'єру Коноплянки