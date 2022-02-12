Життя не закінчується, – Коноплянка щиро попрощався з Шахтарем
Джерело:інстаграм Євгена Коноплянки
Футболіст збірної України Євген Коноплянка офіційно став гравцем польської Краковії. До цього він 2,5 роки виступав за донецький Шахтар.
Коноплянка у власному інстаграмі попрощався із Шахтарем після переходу до Краковії.
До слова Коноплянка офіційно покинув Шахтар і перейшов у Краковію
"Для мене було честю перебувати у такій теплій родині, як Шахтар Донецьк, який я поважаю. Ви не тільки топ-команда, але ще топові люди. Хочу подякувати всім, хто працює у цьому клубі: починаючи з тих, хто стежить за чистотою у роздягальні, і закінчуючи президентом клубу", – написав Коноплянка.
Також він підбив підсумки цього періоду в кар'єрі:
Щиро шкода, що через травми мені не вдалося повною мірою віддати себе футболу. Кажуть, що травми – це прихований суперник будь-якого спортсмена. Але, незважаючи на всі складнощі, були у нас круті моменти, які зі мною залишаться на все життя. Життя не закінчується, і я продовжую далі працювати, бо футбол це наше життя.
Що відомо про кар'єру Коноплянки
- Коноплянка грав за Шахтар протягом двох з половиною років. Раніше Євген виступав за Дніпро, Севілью та Шальке.
- У складі "гірників" Євген провів 46 матчів у всіх турнірах, забив п'ять м'ячів і віддав три результативні передачі.
- У сезоні 2019/20 Коноплянка допоміг Шахтарю виграти чемпіонат України та дійти до півфіналу Ліги Європи.
- З Краковією футболіст збірної України підписав контракт до кінця сезону із опцією продовження ще на рік.