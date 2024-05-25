Сім голів за участю українців: Жирона побила аутсайдера Ла Ліги, Довбик очолив гонку бомбардирів

Віктор Циганков та Артем Довбик влаштували гольову феєрію проти Гранади, долучившись до кожного із семи голів команди. Натомість Артем Довбик має шанси виграти Трофей Пічічі за підсумком сезону.

Жирона – Гранада 7:0

Голи: Ерік Гарсія, 30, Циганков, 33, 54, Довбик, 44 (пен), 75, 89 (пен), Стуані, 78.

Каталонська Жирона завершила сезон 2023-2024. В останньому турі команда Мічела приймала Гранаду вже без турнірної мотивації, адже достроково забезпечила собі вихід у Лігу чемпіонів, пише 24 Канал.

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Циганков розірвав у першому таймі

Мабуть, головною метою команди в цій грі було бажання зробити Артема Довбика найкращим бомбардиром Ла Ліги. Українець перед останнім туром мав у своєму активі 21 гол, відстаючи на два точних удари від Александера Серлота з Вільярреала (23).

Артем, як і інший українець Віктор Циганков, вийшли на поле з перших хвилин і вже у першому таймі забезпечили каталонцям перевагу у три голи. До перших двох був причетний вихованець Динамо.

Спочатку Циганков віддав красивий асист на Еріка Гарсію, який головою впритул розстріляв ворота гостей. А вже за три хвилини вінгер сам замкнув простріл від Гутьєрреса та подвоїв рахунок.

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Довбик запалює

Перед перервою до погрому Гранади долучився Довбик, реалізувавши пенальті. На цьому українці не зупинились і продовжили свою феєрію у другому таймі. Спочатку Циганков оформив дубль, замкнувши простріл від Савіо.

Після цього голу Віктор залишив поле, а ось Довбик навпаки почав розривати. Спочатку Артем реалізував вихід сам на сам та довів показник забитих голів до 23-х у цьому чемпіонаті. А через чотири хвилини українець зробив скидку на Стуані після кутового, віддавши асист.

В очікуванні Вільярреала

Крістіан забивав у вже порожні ворота. Артем продовжував шукати собі моменти для збільшення показника, але для нього його знайшов Савіо. Бразилець заробив пенальті, який Довбик і реалізував та оформив хет-трик.

Відеоогляд матчу Жирона – Гранада:

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На сьомому голі Жирона і завершила. Артем таки вийшов у лідери бомбардирських перегонів, він закінчив сезон із 24 голами та 8 асистами. На один м'яч менше має Александер Серлот, який у суботу за Вільярреал гратиме проти Осасуни.