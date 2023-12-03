Звуки жіночих стогонів під час жеребкування Євро-2024: стало відомо, що це було

Під час жеребкування групового етапу Євро-2024 увімкнувся жіночий стогін. УЄФА намагалися розв'язати проблему, однак це повторювалося декілька разів.

Нагадаємо, що 2 листопада в Ельбській філармонії у Гамбурзі відбулося жеребкування фінальної стадії Євро-2024. Під час жеребкування у прямому ефірі, коли Давід Сільва показував, де повинна зіграти збірна Швейцарії, ввімкнулися звуки жіночих стогонів, пише 24 Канал.

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Що відбулося під час жеребкування

Цікаво, що після цього частина жеребкування пройшла з цими звуками. Більшість представників країн не розуміли, що сталося.

Під час жеребкування Євро-2024 було чути жіночий стогін: дивитися відео

Реакція залу на незрозумілі звуки: дивитися відео

Пранкер Деніел Джарвіс (Jarvo69) зізнався, що це він організував розіграш під час жеребкування чемпіонату Європи з футболу-2024. Він виклав у своїх соцмережах невелике відео, де показав, як усе було організовано.

За його словами, він закріпив у залі біля мікрофонів телефон, на рингтон якого було поставлено звуки жіночих стогонів. У той момент, коли жеребкування було в повному розпалі, він просто набрав номер.

Як все відбулося: дивіться повне відео

. Україна, у разі кваліфікації, потрапить у групу Е. Її суперниками, у такому випадку, стануть Бельгія, Словаччина та Румунія.