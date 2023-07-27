Жіноча збірна України з волейболу переграла Хорватію та вийшла у півфінал Кубка претендентів

Наша команда на класі здолала суперниць з Балкан та на крок наблизилась до Ліги націй. Наступним суперником "синьо-жовтих" стане Франція.

Україна (Ж) – Хорватія (Ж) 3:1 (25:15, 25:15, 18:25, 25:19)

Цього року жіноча збірні України з волейболу вдруге в історії стала переможницею Золотої Євроліги. Це дозволило команді Івана Пєткова пройти у Кубок претендентів, пише 24 канал.

До теми Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії стала переможцем Золотої Євроліги

У цьому змаганні беруть участь вісім збірних з усього світу. Починаючи із чвертьфіналу, вони визначають найкращу команду за олімпійською системою. Переможець турніру отримає путівку у найпрестижніший комерційний турнір Лігу націй.

Першим суперником "жовто-синіх" на змаганнях у французькому Лавалі стала збірна Хорватії. Наша команда не мала проблем з балканками у перших двох сетах, здобувши у кожному з них по 10 очок переваги.

Третій сет видався найважчим для українок, його Хорватія змогла виграти завдяки нашим помилкам. Втім, вже у наступному підопічні Пєткова дотисли балканського опонента та вийшли у півфінал.

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Там суперником України стане збірна-господарка Кубка претендентів Франція, яка у своєму чвертьфіналі всуху здолала В'єтнам. Команди зустрічались на груповій стадії Золотої Євроліги та обмінялись перемогами (по 3:1).

. Матч Франція – Україна у півфіналі Кубка претендентів відбудеться 29 липня (субота). Початок – о 18:00 за київським часом.